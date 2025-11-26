arredare casa prima di metterla in affitto cinque regole per far innamorare gli inquilini

Mettere una casa in affitto è un po’ come andare al primo appuntamento: la prima impressione conta tantissimo. Non serve essere perfetti, ma presentarsi bene sì. Allo stesso modo, un appartamento curato, ordinato e arredato con intelligenza conquista più facilmente gli inquilini giusti, quelli che pagano puntuali e non trattano il divano come una pista da skateboard. Unsplash Una cucina curata e ben organizzata è uno degli elementi più convincenti per chi cerca casa in affitto. Colori neutri: il little black dress dell’arredamento. Prima regola per un look vincente: non esagerare. Le pareti dai toni neutri sono l’equivalente del tubino nero: semplici, eleganti, stanno bene a tutti. 🔗 Leggi su Dilei.it

