Arnoux | Punto su Verstappen Kimi sorpresa dell' anno Ferrari non all' altezza

L'ex pilota e la volata mondiale: "Max più esperto e continuo. E dalla sua ha anche la fortuna. Norris sotto pressione, Piastri debole nel momento sbagliato". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Arnoux: "Punto su Verstappen. Kimi sorpresa dell'anno, Ferrari non all'altezza"

