Armoniosamente concerto di Natale in Duomo con Burani e Pellini

Modenatoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tradizionale Concerto di Natale promosso da AMMI (Associazione Mogli dei Medici Italiani), inserito nel cartellone di ArmoniosaMente-Modena Organ Festival, propone domenica 30 novembre alle ore 15:30 in Duomo il concerto di Davide Burani all'arpa e Stefano Pellini all'organo, che proporranno. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

