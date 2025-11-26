armonie cromatiche di gianni maglio in mostra alla dogana dei grani

Tempo di lettura: 2 minuti Dal 1 al 22 dicembre 2025, nella storica sede della Dogana dei Grani ad Atripalda ( AV) presenta una selezione di opere recenti e ceramiche Raku che riflettono il percorso artistico di Maglio. La mostra personale “Armonie Cromatiche ” e? realizzato con il Patrocinio morale della Direzione Regionale Musei Campania e del Comune di Atripalda. L’esposizione riflette il percorso artistico di Maglio, caratterizzato da un linguaggio espressivo intenso e dalla ricerca di equilibri tra forma e colore. Le sue creazioni, frutto di un’attenta sperimentazione materica e cromatica, dialogano con lo spazio storico della Dogana, creando un’atmosfera suggestiva e coinvolgente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

