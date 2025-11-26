Arma e Lions insieme per dire no ad ogni forma di violenza sulle donne

Una mattinata di profonda riflessione e divulgazione civica si è tenuta a ridosso del 25 novembre nella biblioteca civica “Federico Talami” di Abano Terme, con un evento di grande rilevanza dedicato al contrasto della violenza di genere e all’analisi della normativa del “Codice Rosso”. L’evento. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it