Rimini escluso dal girone B di Serie C? Possibile rivoluzione della classifica nel campionato della Juventus ... juventusnews24.com
Tradizioni: al via l’edizione 2025 del “Gioco del Ponte a tavola” lanazione.it
Hp lascia senza lavoro seimila persone per investire sull’intelligenza artificiale: ecco il piano della ... secoloditalia.it
Oltre 200 persone a tavola a “Una mangiata per The Butcher” secoloditalia.it
Another Body - Il mio corpo deepfake today.it
Esce dal bar della Gioventù dopo il pomeriggio con gli amici, 78enne precipita dalle scale e muore dopo due ... ilgazzettino.it
Quali sono i regali da non fare a Natale perché potrebbero ferire i destinatari
C'è una categoria di regali su cui sarebbe meglio non puntare, durante le festività natalizie: il r... ► fanpage.it
Prima della Scala 2025, dove vederla in tv e a Milano con la Prima diffusa
Manca sempre meno alla Prima della Scala 2025, che inaugurerà – come da tradizione il 7 dicembre – ... ► lettera43.it
A fuoco i grattacieli di Hong Kong, le immagini simbolo della disperazione di un sopravvissuto
Sono saliti a 13 i morti a Hong Kong nell'incendio divampato in un complesso residenziale. Lo hanno ... ► tgcom24.mediaset.it
Cecere (Plus Aps): “Campagna ‘La scelta sei tu’ dà voce a persone con Hiv”
(Adnkronos) – “Oggi la vita di una persona con Hiv è radicalmente diversa rispetto a quella che pote... ► periodicodaily.com
The Bear 5, Jeremy Allen White parla del ritorno della serie: "Sono molto legato a Carmy e al suo creatore"
Jeremy Allen White si prepara a riprendere i panni di Carmy per la quinta stagione di The Bear, tra ... ► movieplayer.it
Nominati i nuovi avvocati della famiglia che vive nel bosco di Palmoli, sono due professionisti teatini
Sono Marco Femminella e Danila Solinas del foro di Chieti i nuovi avvocati dei coniugi che vivono ... ► chietitoday.it
Fdi spiana Elly Schlein: "Pronta per governare? Segretaria, ricordati questa cosa"
Viviamo davvero in un mondo al contrario. La segretaria del Pd Elly Schlein - così come tutto il ce... ► liberoquotidiano.it
Il congresso nazionale della Società italiana di tabaccologia fa tappa a Pisa
Pisa, 26 novembre 2025 – Il 27 e 28 novembre si tiene a Pisa, al Meeting Art Craft Centre (piazza ... ► lanazione.it
Quando il buon cibo incontra la beneficenza: torna 'Autunno in tavola'. Il programma
Convivialità e solidarietà si confermano un binomio vincente. Al centro Rivana Garden di via Gaeta... ► ferraratoday.it
Natale creativo in famiglia agli Orti Fioriti di CityLife
Con le feste alle porte, gli Orti Fioriti di CityLife si preparano a tingersi di atmosfera natalizi... ► sbircialanotizia.it
Badsket, serie A2 | Bi.Emme Service Libertas Livorno Ferraroni Juvi Cremona in diretta. Live
Dopo il ritorno al successo in trasferta al PalaMaggetti di Roseto, la Bi.Emme Service Libertas Li... ► livornotoday.it
Nell’atelier Legora la moda campana ridisegna il dopo pandemia
Nel cuore dell’atelier di Alessandro Legora, a Mariglianella, la moda ha scelto di interrogarsi su ... ► sbircialanotizia.it
Gabriele Cirilli: "Mio figlio escluso dal Festival di Sulmona, sono deluso. Lascio questa città". È polemica
Polemica in corso tra Gabriele Cirilli e la sua città d'origine, Sulmona, dopo che il cortometragg... ► today.it
Eventi, il sogno diventa realtà in vista di Sanremo 2026
Nella cornice esclusiva dell’Hotel Ambasciatori Riccione Spa & Resort, si è appena concluso un ... ► ildenaro.it
Kickboxing, pioggia di medaglie per il Kai Muay
Prato, 26 novembre 2025 - Nei giorni scorsi sono andati in archivio i campionati regionali di kick... ► lanazione.it
Maria Rosaria Boccia ci ricasca: usa il logo della Camera per promuovere diete e ritocchini
(Adnkronos) – Sui suoi profili social Maria Rosaria Boccia pubblica quasi ogni giorno immagini e car... ► periodicodaily.com
Elodie, fan ‘invadente’ la riprende da vicino: lei si infuria e lo allontana
(Adnkronos) – Momenti di tensione al concerto di Elodie. La cantante, durante la tappa messinesse de... ► periodicodaily.com
Cascina premia lo sport: i riconoscimenti agli atleti e alle società più meritevoli
Cascina (PI), 26 novembre 2025 – Il Comune di Cascina nei giorni scorsi ha onorato i suoi atleti e... ► lanazione.it
Firenze, apre il mercato di Natale coi prodotti realizzati dagli anziani delle Rsa
Firenze, 26 novembre 2025 – “Mondare e lavare le verdure, lasciarle intere e adagiare nella pentola.... ► lanazione.it
Disabilità e Intelligenza Artificiale, una giornata di studio su innovazione e diritti
In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, la Messina Blind Inclusiv... ► messinatoday.it
Coop cede a Eurospin un supermercato, lavoratori in presidio nel Milanese: "Molte incertezze"
Un presidio davanti al punto di vendita nel Milanese perché, ancora una volta, Coop Lombardia annu... ► milanotoday.it
Cinema, esce “Zootropolis 2”, anteprima a Roma con le voci italiane
Roma, 26 nov. (askanews) – La produttrice Yvett Merino, Judy Hopps, Nick Wilde e le voci italiane... ► ildenaro.it
Nuovo scandalo all’Ateneo, Spatari dopo il sequestro all’ex rettore Cuzzocrea: "Piena fiducia nella magistratura e collaborazione"
“Prendo atto dei provvedimenti giudiziari riguardanti l’operato del professore Cuzzocrea. «Ferma r... ► messinatoday.it
La storia a bocca di forno. Le pizze classiche al Giardino Torre nel Real Bosco di Capodimonte: visite guidate, live cooking e degustazioni
Sabato 6 dicembre, in occasione dell’VIII Anniversario del riconoscimento de “L’Arte Tradizionale ... ► napolitoday.it
Corte di Giustizia Ue: “Matrimoni gay validi ovunque”. Italia pronta alla resa?
La Corte di Giustizia Ue stabilisce che i matrimoni gay celebrati in un Paese Ue devono essere rico... ► lidentita.it
Bartolucci, l’architetto della rinascita: la mostra conquista la città
Pisa, 26 novembre 2025 – Si è conclusa con un grande successo la mostra “Lamberto Bartolucci – Arc... ► lanazione.it
Fico lavora alla Giunta: “Qualità e spazio alle donne”
Tempo di lettura: < 1 minutoUna squadra di qualità e con un’ampia rappresentanza femminile, in... ► anteprima24.it
La nuova edizione dell'Abbejazzario si apre con il polistrumentista Antonello Salis
L'associazione culturale Dai de jazz presenta la sesta edizione del progetto “L’Abbejazzario”, la ... ► forlitoday.it
L’oro del salto in lungo scagionato dal doping grazie alle telecamere di un ospedale: si vede tutto
Il campione del mondo nel salto in lungo a Eugene 2022, il cinese Wang Jianan, è stato assolto dopo... ► fanpage.it
L'impresa impossibile: come ha fatto l'Italia a battere la Cina nel tennistavolo
È successo in Romania nelle semifinali dei Mondiali Under 15: Faso, Trevisan e i fratelli Campagna h... ► gazzetta.it
Manchester United, la sconfitta contro l’Everton ancora brucia. E lo sfogo di de Ligt conferma delle tensioni all’interno della squadra
Manchester United, la sconfitta contro l’Everton ha segnato sicuramente l’ambiente del club inglese... ► calcionews24.com
Inaugurato a San Nullo il nuovo "Polo per la Famiglia": sarà centro di servizi sociali
Aperto al pubblico il nuovo “Polo per la Famiglia”. La struttura comunale si trova invia Fiorita ... ► cataniatoday.it
Another Body Il mio corpo deepfake
Il film segue la storia sconvolgente di una studentessa universitaria che scopre online video porn... ► today.it
Il Parco delle Chiocciole diventa villaggio di Natale per tutti
Nel cuore dell’inverno, un angolo verde di città si prepara a cambiare volto, accendendo desideri e... ► sbircialanotizia.it
Pisa, violenze sessuali su bambina di 6 anni: arrestato 23enne
Negli scorsi giorni la Squadra Mobile della Questura di Pisa ha eseguito una custodia cautelare in ... ► lapresse.it
Ospedale Papardo, apertura del nuovo Centro Vaccinale e Open Day dedicato a vaccini e test gratuiti
La Direzione Strategica dell'ospedale Papardo annuncia per il 2 dicembre, nei locali dell’Auditori... ► messinatoday.it
Rimini escluso dal girone B di Serie C? Possibile rivoluzione della classifica nel campionato della Juventus Next Gen. Tutti i dettagli
di Redazione JuventusNews24Rimini escluso dal girone B di Serie C? Possibile rivoluzione della class... ► juventusnews24.com
Scala, Ortombina sfida le polemiche su Sostakovich e cita Toscanini e Putin: "L'opera è più forte dei dittatori"
Non si registrano (ancora) polemiche, quest'anno, sulla scelta della Scala di aprire la stagione d... ► milanotoday.it
Esplosione della palazzina a Monteverde, 4 persone a rischio processo per la morte del turista
(Adnkronos) – Rischio processo per quattro persone per la morte del turista scozzese di 54 anni, Gr... ► ildifforme.it
Tradizioni: al via l’edizione 2025 del “Gioco del Ponte a tavola”
Pisa, 26 novembre 2025 – La rivincita della sfida tra Tramontana e Mezzogiorno del 28 giugno scors... ► lanazione.it
Bimbi nel bosco, l’errore è credere di sapere cos’è l’amore
Preferireste trovarvi da soli in un bosco con una famiglia di neorurali o con un orso? Pare che l’o... ► lastampa.it
Turista morto nel crollo di un palazzo: chiuse le indagini, in 4 rischiano il processo per omicidio colposo
La Procura ha chiuso le indagini sul crollo del palazzo a Monterverde in cui è morto un turista. In... ► fanpage.it
Faltoni (Confindustria Dm): “La Toscana è molto attrattiva per l’industria dei dispositivi medici”
(Adnkronos) – "La Toscana è una terra particolarmente attrattiva per l'industria dei dispositivi med... ► periodicodaily.com
Terza Maglia Inter, sarà ispirata a quella del ’98. Ecco quando è previsto il lancioTerza Maglia InterTerza Maglia Inter, sarà ispirata a quella del ’98. Ecco quando è previsto il lancio
di Redazione Inter News 24Arrivano novità sulla terza maglia Inter 2026-27, che sarà ispirata a quel... ► internews24.com
Ludovica, il funerale della bambina morta a 2 anni dopo le dimissioni dall'ospedale: feretro bianco, palloncini rosa e chiesa gremita per dirle addio
MEL - Addio a Ludovica. Oggi, dopo giorni costernati da domande e dolore, è arrivato il momento dei ... ► ilgazzettino.it
Oltre le promesse: così un'azienda italiana trasforma lo sviluppo dei talenti in strategia vincente
Nel panorama industriale italiano, dove la competizione per attrarre e trattenere i migliori profes... ► quotidiano.net
Dopo l'ondata di furti, Santarcangelo passata al setaccio dai carabinieri
Controlli straordinari del territorio a Santarcangelo che, dopo l'ondata di furti e spaccate, è st... ► riminitoday.it
Una Giornata Particolare: stasera l’ultima intervista a Ornella Vanoni e la Roma di Nerone e San Pietro
Aldo Cazzullo guida una doppia serata speciale tra musica e storia: l'ultimo racconto della cantante... ► movieplayer.it
Nuovi platani in Viale Giostra, avviata la riqualificazione verde del controviale
Sono ufficialmente iniziate le operazioni di messa a dimora dei nuovi platani lungo Viale Giostra.... ► messinatoday.it
Maltempo, diramata una nuova allerta meteo: vento, mare molto mosso e possibili nevicate nell'entroterra
La Protezione civile regionale dell’Emilia Romagna ha emesso un’allerta meteo “gialla” per vento, ... ► riminitoday.it
Evangelion torna nel 2026 con uno spettacolo live action giapponese esclusivo per l'anniversario
Trent'anni dopo il debutto che ha rivoluzionato l'anime, Evangelion sorprende ancora: non come una n... ► movieplayer.it
Tacchinardi dopo Bodo Glimt Juve si complimenta con i tifosi bianconeri: «I veri leoni sono loro! E bravo Spalletti che…»
di Redazione JuventusNews24Tacchinardi dopo Bodo Glimt Juve si complimenta con i tifosi bianconeri: ... ► juventusnews24.com
I genitori "scattano" al primo segnale di febbre. Ma l'automedicazione non sempre è il meglio per i più piccoli
(askanews) – Il pediatra di famiglia rappresenta la prima scelta dei genitori per la cura dei propr... ► iodonna.it
Giovane all’Inter già a gennaio, contatti avviati: ecco le cifre
L’Inter accelera sul mercato e punta dritta su Giovane Santana do Nascimento, il talento brasiliano... ► ilnerazzurro.it
Bologna riempie il Dall’Ara per dire basta alla violenza sulle donne
Lo Stadio Renato Dall’Ara si prepara a riempirsi non solo di cori, ma di impegno civico: in occasio... ► sbircialanotizia.it
Famiglia nel bosco: cosa sostengono i servizi sociali, cosa abbiamo visto, punto per punto | Nordio: pronto a esercitare poteri disciplinari
Le perizie del geometra sul casolare, le visite della pediatra, le relazioni dei servizi sociali:... ► corriere.it
“Perché è sparita”. Laura Pausini, decisione drastica: l’annuncio del suo staff
La decisione di Laura Pausini di scomparire temporaneamente è arrivata come una piccola scossa in u... ► caffeinamagazine.it
Marcello Lippi torna allenatore per un giorno: il discorso in spogliatoio al Viareggio in crisi
L'ex ct campione del mondo in soccorso della squadra della sua città: un quarto d'ora di arringa ins... ► gazzetta.it
Toscana, patente ritirata ad assessore Manetti: bufera su Giani. Gioventù Nazionale: “Che ci facevano in prefettura?”
(Adnkronos) – Il ritiro della patente a Cristina Manetti, ex capo di Gabinetto e ora assessore nella... ► periodicodaily.com
Leone XIV si erge a paladino del sesso coniugale: la difesa del matrimonio nella nota «Una caro. Elogio della monogamia»
Si dice che il XXI secolo sia il secolo delle separazioni e dei divorzi. Si dice che l’epoca dei ma... ► panorama.it
Recital Unitre "In queste cadenze fragili..." per l'inaugurazione dell'anno accademico
L’Unitre di Chieti è lieta di annunciare l’inaugurazione dell’anno accademico 2025/2026, un tragua... ► chietitoday.it
“Spalletti viveva col terrore che qualcuno parlasse male di lui. Quando ti prende di mira è finita”: il racconto di Miranda
“Come allenatore niente da dire: un vincente. Ma come uomo… lasciamo stare”. Così un duro Joao Mira... ► ilfattoquotidiano.it