Aria di derby | Benevento-Salernitana è il primo testa a testa per la B

Salernotoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aria di festa sugli spalti, aria di derby. Benevento-Salernitana, in programma lunedì sera nel Sannio, allo stadio Vigorito con diretta su Raisport, non vale il campionato ma sicuramente mette in palio un pezzettino di autostima, i primi centimetri nella corsa verso la Serie B. Lo scenarioI. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

