Argenta accende le feste con la pista e i mercatini
Ad Argenta torna la magia delle feste natalizie. La cittadina si prepara a vivere le festività con "Natale in Pista": un ricco calendario di eventi che animerà il centro cittadino per oltre un mese con iniziative culturali, laboratori, mercatini, spettacoli e la tradizionale pista di pattinaggio sul ghiaccio. Il programma prenderà l’avvio in occasione della festa del patrono il 6 dicembre con la tradizionale Fiaccolata di San Nicola e del Vischio. In piazza ci sarà la pista di pattinaggio affiancata dalla Casetta di Babbo Natale, curata da Leo Club in collaborazione con Lions Club Argenta, con aperture dedicate e la tradizionale consegna dei regali alla vigilia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Siete pronti? si stanno per accendere le luci del Natale Quest’anno in gran festa sotto lo slogan “Lo sport accende le luci dell città” non vediamo l’ora che sia questo sabato 22 novembre per iniziare a sentire quell’atmosfera natalizia insieme ai nostri specia - facebook.com Vai su Facebook
Argenta accende le feste con la pista e i mercatini - La cittadina si prepara a vivere le festività con "Natale in Pista": un ricco calendario di eventi che animerà il centro cittadino per oltre un mese ... Scrive ilrestodelcarlino.it
Si accende Ascoli on ice: pista di ghiaccio e villaggio, primo assaggio delle festività - Una finestra di bel tempo ha accompagnato l’apertura di Ascoli on ice, il complesso che ospita, piazza Arringo, la ... Scrive msn.com
Natale in piazza Ferretto, pista sul ghiaccio e mercatini: si accende la magia delle feste con 50 chilometri di luminarie - 30 in piazza San Marco: con l'accensione delle luminarie degli alberi alti 15 metri e con una base larga 7, addobbati ... Come scrive ilgazzettino.it