argenta accende le feste con la pista e i mercatini

Ilrestodelcarlino.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ad Argenta torna la magia delle feste natalizie. La cittadina si prepara a vivere le festività con "Natale in Pista": un ricco calendario di eventi che animerà il centro cittadino per oltre un mese con iniziative culturali, laboratori, mercatini, spettacoli e la tradizionale pista di pattinaggio sul ghiaccio. Il programma prenderà l’avvio in occasione della festa del patrono il 6 dicembre con la tradizionale Fiaccolata di San Nicola e del Vischio. In piazza ci sarà la pista di pattinaggio affiancata dalla Casetta di Babbo Natale, curata da Leo Club in collaborazione con Lions Club Argenta, con aperture dedicate e la tradizionale consegna dei regali alla vigilia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

