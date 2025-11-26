Arezzo per la Palestina il comitato torna in piazza per dire no all' economia di guerra e riarmo
Il comitato “Arezzo per la Palestina” organizza una manifestazione per le ore 9 di venerdì 28 novembre in piazza della Badia ad Arezzo."Le straordinarie giornate di mobilitazione del 22 settembre e 3 ottobre - si legge nel comunicato stampa - hanno dimostrato che con lo sciopero generale si. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
