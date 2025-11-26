Arezzo fuori dalla Coppa ai rigori dopo una gara senza acuti
L’Arezzo viene eliminato dalla Coppa Italia di Serie C perdendo ai rigori contro il Latina al termine di una partita povera di emozioni. Dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari, la sfida si decide dal dischetto: gli amaranto realizzano i primi cinque tiri, ma al sesto Righetti si fa parare la conclusione da Porro, improvvisatosi portiere dopo l’espulsione del numero uno laziale per un fallo su Varela. Il Latina, invece, non sbaglia e passa il turno 6-5. Bucchi schiera una formazione giovanissima e l’Arezzo crea le occasioni migliori del primo tempo, sfiorando il vantaggio con Pattarello, Gilli e Meli. 🔗 Leggi su Lortica.it
