Area giochi per bambini e famiglie lavori conclusi a Scafati
L’area attrezzata di via Corbisiero a Scafati non è più solo un progetto: è una realtà che prende forma. Lo annuncia il sindaco Pasquale Aliberti. "I lavori sono terminati e si sta procedendo al collaudo delle opere. Tra poco questo spazio sarà pronto ad accogliere i genitori che potranno. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Scopri altri approfondimenti
Un nuovo progetto sul mare! Abbiamo realizzato un’area giochi in legno naturale pensata per integrarsi perfettamente nel lungomare di Banyuls-sur-Mer. Scopri come design, natura e gioco si uniscono in questo intervento - facebook.com Vai su Facebook
INAUGURATA OGGI LA NUOVA AREA GIOCHI A TEMA GARDALAND NEL REPARTO PEDIATRICO DELL’OSPEDALE SACRO CUORE - La nuova area è stata inaugurata oggi alla presenza dell’Amministratore Delegato dell’IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria, dott. Da corrierequotidiano.it
Inaugurata nell’area giochi di Santo Stefano la panchina arancione dedicata a Charlotte Maltese - Una panchina arancione nella nuova area giochi di Santo Stefano, è questo il gesto dell’amministrazione comunale di Borgomanero per ricordare Charlotte Maltese, ex pallavolista di Vergano vittima di ... Scrive lavocedinovara.com
La nuova area giochi per bambini nel parco di Milano: altalene, castelli e pavimento anti-trauma - Nel giardino si trova ora un'area giochi rinnovata tra altalene, castelli con torri per arrampicata, scivoli, paletti per l’equilibrio, giochi a molla e una giostrina. Scrive milanotoday.it