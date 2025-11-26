Archeologia | attacco da FdI

Cms.ilmanifesto.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un emendamento killer dell’archeologia preventiva è stato depositato da Fratelli d’Italia nella legge di bilancio. Lo ha denunciato l’Associazione Nazionale Archeologi (Ana) che ieri ha parlato di «una norma che . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

archeologia attacco da fdi

© Cms.ilmanifesto.it - Archeologia: attacco da FdI

News recenti che potrebbero piacerti

MANOVRA, ORRICO (M5S): FDI RITIRI EMENDAMENTO CHE UCCIDE ARCHEOLOGIA - "E' incredibile l’ennesimo tentativo di questa maggioranza di comprimere l’azione di tutela del territorio. 9colonne.it scrive

archeologia attacco fdiDrill baby drill. La maggioranza vuole le opere pubbliche senza prima fare indagini archeologiche - Un emendamento alla manovra di Fratelli d'Italia contro l'archeologia preventiva, all’apparenza tecnico e di scarso rilievo, rischia di sconvolgere tutto. Da msn.com

archeologia attacco fdiTraffico di beni archeologici, chiesta misura cautelare per 55 - Settantaquattro persone sono indagate dalla Procura di Catania nell'ambito di un'inchiesta su un traffici di beni archeologici che approda anche all'estero. Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Archeologia Attacco Fdi