ARC Raiders arriva in un momento in cui gli extraction shooter sembrano voler dimostrare chi è il più punitivo. Embark Studios sceglie un’altra strada. Costruisce un mondo credibile, un’azione intensa e un ritmo che mette al centro il giocatore invece della fatica. È un titolo che non cerca di schiacciare, ma di coinvolgere. E ci riesce grazie a un’estetica forte e a un gameplay che dà spazio sia ai nuovi arrivati sia a chi vuole tensione senza frustrazione. Il risultato è un gioco che ha una propria identità e che si distingue per atmosfera, fluidità e un livello di difficoltà studiato per non annoiare mai. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - ARC Raiders, quando stile e accessibilità fanno la differenza