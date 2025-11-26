Inter News 24 Arbitro Pisa Inter, designato il fischietto del match valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie A. Tutti i dettagli in merito. Sarà Marco Guida, della sezione di Torre Annunziata, a dirigere Pisa Inter, match in programma domenica alle ore 15 all’Arena Garibaldi, valido per la 13ª giornata di Serie A. Guida sarà coadiuvato dagli assistenti Bercigli e Cavallina, mentre il quarto uomo sarà Perenzoni. Al VAR ci sarà Paterna, con La Penna come AVAR. La designazione arbitrale completa per questa sfida importante tra il Pisa e l’Inter è stata ufficializzata, con l’obiettivo di garantire la corretta gestione del match in campo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Arbitro Pisa Inter, designato il fischietto del match: la scelta