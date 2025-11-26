Aquila parla Carapelli | Il legame con Tittia è saldo e non si tocca Virgola? Può tornare

Grandissimo risultato elettorale per il capitano dell’Aquila Duccio Carapelli che ha ottenuto quasi il 91% dei consensi e guiderà lo staff Palio per un biennio. Un segnale di grande fiducia da parte della Contrada. "Mi ha fatto un piacere immenso. Venivamo da un anno nel quale l’Aquila non ha corso, il 2024, mentre nel 2025 ci siamo stati solo ad agosto, scontata la squalifica. Il Palio non è andato come volevamo ma i contradaioli mi hanno dato atto del grande lavoro svolto durante l’inverno e nei quattro giorni. Bello sentire la fiducia degli aquilini e registrare soprattutto un ottimo clima, la compattezza del popolo". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Aquila, parla Carapelli: "Il legame con Tittia è saldo e non si tocca. Virgola? Può tornare"

