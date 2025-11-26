Apre la mostra Greg Palumbo Ultra Pop alla sede Generali Reggia
Sarà inaugurata venerdì 28 novembre, alle ore 18.30, la mostra d’arte “Greg Palumbo Ultra Pop”, negli spazi dell’Agenzia Generali Caserta Reggia, in Corso Giannone 74. La prestigiosa sede, tra le più belle d’Italia, si trasformerà per l’occasione in una galleria d’arte contemporanea, ospitando il. 🔗 Leggi su Casertanews.it
