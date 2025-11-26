Apre la Casa di comunità di Zogno | servizi sanitari accorpati in due edifici storici del paese
Zogno (Bergamo), 26 novembre 2025 – Un nuovo modello di sanità territoriale, più vicino ai cittadini e integrato con i servizi sociali. Un punto di riferimento per tutta la Val Brembana, un presidio strategico che ospiterà medici di medicina generale, infermieri di famiglia, specialisti, assistenti sociali e operatori socio-sanitari, garantendo una presa in carico più completa dei pazienti, soprattutto delle persone fragili, anziane e malate croniche. Da ieri è operativa la Casa di comunità di Zogno in piazza Belotti, rimessa a nuovo grazie ai lavori finanziati dal Pnrr con 1 milione e 530mila euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
