Appuntamento di novembre con Curiosando | il mercatino del vintage di Ancona si sposta in Viale della Vittoria

ANCONA – Sabato 29 e domenica 30 novembre il mercatino Curiosando si trasferisce nel suggestivo Viale della Vittoria, dove i visitatori avranno l'opportunità di esplorare una vasta gamma di oggetti unici, vintage e artigianato natalizio. L'evento si svolgerà dalle 9 alle 19, con ingresso libero. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Appuntamento a questa sera, martedì 25 novembre in prima serata su Italia1, con la nostra Stefano Corti #LeIene - facebook.com Vai su Facebook

Mercatino di Natale al Birrificio Settimo di Carnago: birra artigianale, degustazioni e divertimento per tutta la famiglia - Un appuntamento dove curiosare tra idee regalo, assaggiare piatti della tradizione e vivere momenti autentici in un’atmosfera accogliente e conviviale ... Lo riporta varesenews.it

Gli eventi gastronomici del weekend del 21-23 novembre s'incrociano con l'apertura dei primi Mercatini di Natale - Abbiamo selezionato le sagre e gli eventi dedicati al food da non perdere in Italia, dalle grandi città fino ai piccoli borghi di collina. Riporta siviaggia.it

Aurisina, sabato 15 novembre torna il Mercatino delle pulci nella piazza principale - Sabato 15 novembre ad Aurisina torna il Mercatino delle pulci con antiquariato, artigianato e curiosità, a cura di Cose di Vecchie Case. Riporta nordest24.it