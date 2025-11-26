Appropriazione indebita di fondi destinati alla ricerca sequestrati oltre due milioni di euro all' ex rettore Cuzzocrea

Oltre un milione e seicentomila euro sono stati sequestrati all’ex rettore dell’Università di Messina Salvatore Cuzzocrea nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica, condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza. L’ex Rettore è accusato di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Con l'accusa di circonvenzione di incapace e tentata appropriazione indebita... - facebook.com Vai su Facebook

La rilevanza altrui (legata a grandi affermazioni o ad altrettanto grandi scomparse dalla scena del mondo) è diventata pretesto per appropriazione indebita di fama a colpi di partecipazioni social. Meglio sarebbe tentare di avere rilevanza propria e non vivere d Vai su X

Sono state attenuate le pene per l’ex primo ministro francese François Fillon, già condannato per appropriazione indebita - Martedì la Corte d’appello di Parigi ha condannato l’ex primo ministro francese François Fillon a quattro anni di carcere con sospensione condizionale per appropriazione indebita di fondi pubblici: è ... Lo riporta ilpost.it

Richiesta di rinvio a giudizio per la moglie del premier spagnolo Sanchez: “Appropriazione indebita” - Il giudice Juan Carlos Peinado ha chiesto il rinvio a giudizio per la moglie del premier Begona Gomez con l’accusa di appropriazione ... ilfattoquotidiano.it scrive

Spagna, settimane incandescenti per Pedro Sánchez e la moglie: lui fischiato e lei indagata per appropriazione indebita di fondi pubblici e corruzione - Si preannuncia una fine estate incandescente per il premier spagnolo Pedro Sánchez, ormai in perenne crisi di popolarità. Scrive corriere.it