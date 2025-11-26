Apple TV costretta a posticipare il debutto di questa serie francese accusata di plagio
Le accuse di plagio rivolte alla serie di produzione francese con Melanie Laurent nel cast avrebbero spinto lo studio a sospendere la messa in onda dello show e a rinviarlo a data da destinarsi Apple TV ha cancellato la serie thriller francese di prossima uscita The Hunt (titolo originale: Traqués) dalla sua programmazione di dicembre, e ora sappiamo perché: il creatore e regista Cédric Anger è stato accusato di aver plagiato la trama della serie dal romanzo del 1973 Shoot di Douglas Fairbairn, già adattato nell'omonimo film uscito tre anni dopo. Secondo Apple Insider, che per primo ha riportato la notizia, le accuse sono state sollevate per la prima volta dall'esperto di media francese Clement Garin. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Volley Mercato: Davyskiba, lo Zenit Kazan si inserisce nella corsa. Modena costretta a ripensare il futuro Leggi su Volleyball.it+ volleyball.it/2025/11/18/not… Scarica l’APP Apple apple.co/4jVHK8e Android bit.ly/4gExnms Vai su X
Si moltiplicano i timori che Apple potrebbe essere costretta dall’Autorità Garante a ritirare uno dei sistemi più efficaci e graditi ai consumatori per gestire l’uso dei propri dati da parte di terzi, l’App Tracking Transparency, che permette di gestire in modo chiaro e - facebook.com Vai su Facebook
Apple TV costretta a posticipare il debutto di questa serie francese accusata di plagio - Le accuse di plagio rivolte alla serie di produzione francese con Melanie Laurent nel cast avrebbero spinto lo studio a sospendere la messa in onda dello show e a rinviarlo a data da destinarsi ... Si legge su movieplayer.it