Appiano Gentile Inter | matchday della sfida all’Atletico Madrid

I nerazzurri di Chivu, reduci dal KO contro il Milan in campionato, si ri-tuffano sulla Champions League. Oggi la squadra ha svolto la rifinitura in mattinata ad Appiano Gentile, per poi partire nel pomeriggio per Madrid dove domani sera sfiderà l'Atletico Madrid di Simeone.

