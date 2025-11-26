Appiano Gentile Inter | matchday della sfida all’Atletico Madrid
Inter News 24 Le ultime notizie di formazione Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. I nerazzurri di Chivu, reduci dal KO contro il Milan in campionato, si ri-tuffano sulla Champions League. Oggi la squadra ha svolto la rifinitura in mattinata ad Appiano Gentile, per poi partire nel pomeriggio per Madrid dove domani sera sfiderà l’Atletico Madrid di Simeone. 🔗 Leggi su Internews24.com
Scopri altri approfondimenti
Le ultime da Appiano Gentile Come procedono i lavori verso Inter Milan - facebook.com Vai su Facebook
Il secondo portiere dell’Inter era alla guida dell’auto che questa mattina ha investito un uomo di 81 anni in carrozzina, uccidendolo, a pochi chilometri dal centro sportivo nerazzurro di Appiano Gentile tinyurl.com/JosepMartinez-… Vai su X
Calciomercato Inter, possibile un grande colpo direttamente a gennaio: l’indiscrezione e cosa filtra da Appiano Gentile - Ecco le ultime sul futuro del club di viale della Liberazione Nel pieno dell’attesa per il Derby della Madonnin ... Scrive calcionews24.com
Inter, Calhanoglu torna ad Appiano: "Resto qui, tutto chiarito con Lautaro" - I primi giocatori dell'Inter si sono ritrovati ad Appiano Gentile, in vista del vero e proprio raduno previsto per sabato 26 giugno. Segnala sport.sky.it
Verso il derby, quando rientrano i nazionali nerazzurri? Il piano dell'Inter - Stando a quanto riferisce Matteo Barzaghi, inviato di Sky Sport per l'Inter, il primo dei nazionali nerazzurri a rientrare ad Appiano Gentile è stato Lautaro Martinez. Scrive milannews.it