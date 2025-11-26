Appena fuori Como arriva un nuovo polo del gusto | un ristorante di pasta fresca emiliana e un supermercato sull' ex Artsana

Chi percorre ogni giorno la Statale dei Giovi, in zona Iper tra Casnate con Bernate e Grandate, avrà già notato la trasformazione dell’area dell’ex stabilimento Artsana: al posto dei vecchi capannoni, oggi è comparso un grande parcheggio completamente asfaltato e tracciato, pronto a servire il. 🔗 Leggi su Quicomo.it