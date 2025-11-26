aplotipo parziale e non consolidato cosa dice il verbale secretato del perito del gip di garlasco sul dna

Il 18 dicembre si avvicina e con esso anche l'udienza finale dell'incidente probatorio dell' omicidio di Garlasco. A quella data, a cui si è arrivati a seguito di un rinvio, i periti nominati dal gip sono chiamati a fornire le proprie conclusioni, soprattutto per quanto riguarda il Dna trovato sulle unghie della vittima, Chiara Poggi. Per la procura di Pavia e per la difesa di Alberto Stasi è attribuibile ad Andrea Sempio, attualmente unico indagato, mentre la difesa di Sempio sostiene che non ci sia abbastanza materiale per arrivare all'attribuzione. Il TgLa7 ha avuto modo di leggere il verbale dell?udienza secretata del 26 settembre da cui si legge la premessa dalla quale è partita il perito Denise Albani per arrivare alle conclusioni, che verranno rese note solamente il 18 dicembre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

