Anvcg Vigne riconfermato presidente nazionale | Diritto umanitario unica difesa per i civili nei conflitti

(Adnkronos) – Si è concluso oggi a Torino il 28° Congresso Nazionale dell'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (Anvcg), che si è svolto dal 24 al 26 novembre. Michele Vigne è stato riconfermato praticamente all’unanimità presidente nazionale per il prossimo quadriennio, segno della fiducia nel percorso intrapreso e nelle priorità strategiche individuate in questi anni. . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Altre letture consigliate

Ieri pomeriggio a Torino ho avuto il piacere di portare il saluto della Camera dei deputati al 28° Congresso dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra. Grazie al Presidente e amico Michele Vigne per l’impegno costante a favore di chi ha pagato il pre - facebook.com Vai su Facebook

Anvcg, Vigne riconfermato presidente nazionale: "Diritto umanitario unica difesa per i civili nei conflitti" - Durante i tre giorni di lavoro, i delegati hanno tracciato un bilancio degli obiettivi raggiunti e hanno definito le sfide future per assicurare un sostegno sempre più efficace ai civili colpiti dalle ... Segnala adnkronos.com

Giappone, Vigne (Anvcg): "Anniversario Hiroshima monito ancora attuale" - Il 6 agosto 2025 segna l’80° anniversario del bombardamento atomico di Hiroshima, uno degli eventi più tragici e indelebili del Novecento. Secondo adnkronos.com

Onu, Vigne (Anvcg): "80mo anniversario serva a rinnovare impegno comune" - "Noi vittime civili di guerra, con le nostre cecità, invalidità e mutilazioni, portiamo nel nostro dna la consapevolezza delle sofferenze che i conflitti armati provocano ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it