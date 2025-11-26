Antitrust | procedimento su Meta abuso di posizione dominante

ROMA, 26 NOV – L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha ampliato il procedimento istruttorio avviato nei confronti di Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Limited, WhatsApp Ireland Limited e Facebook Italy S.r.l. – indicate come Meta – con riferimento alle condizioni contrattuali WhatsApp Business Solution Terms.

