L’ Autorità garante della concorrenza e del mercato ha ampliato il procedimento istruttorio avviato a luglio nei confronti di Meta: nel mirino le nuove condizioni contrattuali WhatsApp Business Solution Terms che, secondo l’ Antitrust, a decorrere dal 15 ottobre 2025 escludono dalla piattaforma di messaggistica le imprese concorrenti di Meta AI nel mercato dei servizi di AI Chatbot. Nel mirino la modifica delle condizioni contrattuali. L’Antitrust spiega che la modifica delle condizioni contrattuali «è suscettibile di limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico nel mercato dei servizi di AI Chatbot, a danno dei consumatori, e costituisce una possibile violazione dell’articolo 102 TFUE». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Antitrust, procedimento cautelare su Meta per abuso di posizione dominante