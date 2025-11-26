Antitrust contro Meta Abuso posizione
8.45 Procedimento cautelare dell'Antitrust nei confronti di Meta, accusata di abuso di posizione dominante.Secondo l' Autorità, le nuove condizioni poste da Whatsapp Business e i nuovi strumenti di IA su Whatsapp possono "limitare produzione, sbocchi o sviluppo tecnico" nei servizi di Chatbot. L'Antitrust paventa che le violazioni da parte di Meta possano "pregiudicare, in modo grave e irreparabile, la contendibilità del mercato, per la scarsa propensione a cambiare dei consumatori" ostacolo al passaggio a altri fornitori. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
