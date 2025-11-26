Anticipazioni un posto al sole marina arrabbiata contro la nipote e la mossa che crea problemi
scenario delle trame di Un posto al sole dal 1° al 5 dicembre. Le anticipate settimane di Un posto al sole promettono intense dinamiche di conflitto tra i protagonisti, con focus particolare sulla lotta per il controllo dei Cantieri Flegrei. La storyline si arricchisce di tensioni crescenti, confronti emotivi e rivelazioni sorprendenti, confermando la capacità della soap di intrecciare eventi rilevanti sia sul versante professionale che familiare. le tensioni tra marina giordano e la nipote alice. Al centro delle prossime vicende si colloca la figura di Marina Giordano, la cosiddetta “dark lady” di Upas, che si troverà coinvolta in uno scontro acceso con la nipote Alice. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Vinicio ricadrà ancora nelle vecchie debolezze? Domani a , ecco le trame di ì : -->> https://www.tvsoap.it/2025/11/un-posto-al-sole-anticipazioni-26-novembre-2025-trama/ - facebook.com Vai su Facebook
Un Posto al Sole, anticipazioni 17-21 novembre 2025: Damiano ed Eduardo in pericolo, Micaela sotto choc e guerra aperta con Gennaro Vai su X
Un Posto al Sole anticipazioni dal 1 al 5 dicembre: un addio segna Palazzo Palladini - Un Posto al Sole settimana 1–5 dicembre: Gennaro sorprende Ferri e Marina, Chiara Petrone cambia gli equilibri, Eduardo in crisi, Raffaele verso l’addio. termometropolitico.it scrive
Un Posto al Sole, anticipazioni dal 1 al 5 dicembre: Marina contro Alice, sorpresa per Filippo - Torna a crescere la tensione tra i protagonisti di Un Posto al Sole, la soap Rai ambientata e girata a Napoli di cui presentiamo qui le anticipazioni per la settimana che va dal 1 al 5 dicembre. Si legge su napolitoday.it
Un posto al sole, trame al 5 dicembre: Ferri sfida Gennaro, Chiara chiede aiuto a Filippo - Il ritorno di Chiara Petrone a Napoli riaccenderà la lotta per il possesso dei cantieri, coinvolgendo Roberto, Marina, Filippo e i fratelli Gagliotti ... Secondo it.blastingnews.com