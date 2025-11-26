Annullato il licenziamento di un lavoratore portuale e disposta la reintegrazione nel posto di lavoro

Reggiotoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tribunale di Palmi, con una pregevole sentenza pronunciata dal giudice del lavoro, dott. Luca Coppola, ha sancito un principio fondamentale: il licenziamento di un lavoratore portuale dipendente della Coopmar Società Cooperativa, Giuseppe Catalano, è stato annullato ed è stata disposta la sua. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

annullato licenziamento lavoratore portualeSentenza storica a Palmi: lavoratore licenziato reintegrato, riconosciuti indennizzo e diritti violati | NOME E DETTAGLI - Luca Coppola, ha sancito un principio fondamentale: il licenziamento di un lavoratore portuale dipendente de ... Si legge su strettoweb.com

annullato licenziamento lavoratore portualeLicenziamento o sanzione conservativa per la negligenza sul lavoro? - La Cassazione chiarisce i criteri di prevalenza della contrattazione collettiva nella scelta tra tutela reintegratoria e indennitaria in caso di negligenza del lavoratore ... Scrive fiscoetasse.com

Pedinato dall'azienda mentre è in permesso, il giudice annulla il licenziamento: dipendente reintegrato e risarcito - È stato licenziato dopo che il datore di lavoro lo aveva sottoposto a pedinamento da un un'agenzia di investigazioni private. Da ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Annullato Licenziamento Lavoratore Portuale