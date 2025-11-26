Annullato il 50° Rally Team ‘971 | pochi iscritti
Si ferma l’edizione 2025 della gara di Settimo Torinese per il basso numero di iscritti, nonostante lo slittamento a dicembre. Il cambio di data, deciso per evitare coincidenze con eventi locali, non è bastato a salvare la manifestazione. Nonostante lo spostamento al weekend del 6 e 7 dicembre, la 50ª edizione del Rally Team ‘971 . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
