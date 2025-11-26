Annullata la gara per ' Pisa città del Natale' ancora ritardi nelle iniziative

"Il Natale, da che mondo è mondo, cade il 25 dicembre. Non è un evento a sorpresa. Eppure, puntualmente, l'amministrazione Conti riesce a trasformare quello che potrebbe essere un periodo sereno e programmabile in una corsa caotica all'ultimo minuto, senza rispetto per il lavoro degli uffici e. 🔗 Leggi su Pisatoday.it