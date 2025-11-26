Anno 2035 la Cina domina l’Indo-Pacifico Il backcasting della Chatham House

Formiche.net | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È il 2035. La portaerei nucleare Zhejiang entra nel porto di Manila tra celebrazioni pubbliche. Il governo filippino — un tempo tra i più ostili alla pressione cinese — ha appena riconosciuto la sovranità di Pechino sulle acque entro la linea a dieci tratti. Il Mar Cinese Meridionale non è più conteso: è amministrato. Questo è il punto d’arrivo dello scenario elaborato da due analisti di Chatham House, William Matthews e Benjamin Clad, attraverso un esercizio di backcasting: non una previsione, ma un metodo per interrogarsi su come un certo esito potrebbe diventare realtà. Il percorso che porta a quel 2035 è scandito da passaggi chiave. 🔗 Leggi su Formiche.net

