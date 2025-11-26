Tempo di lettura: < 1 minuto La Stazione Carabinieri di Montoro ha un nuovo Comandante: è il Luogotenente Angelo Iacuzio. 56enne originario di Mercato San Severino, nel corso della sua carriera ha prestato servizio presso la Stazione Carabinieri di Francavilla Fontana, la Stazione Carabinieri di Polignano a Mare, il Nucleo Radiomobile di Rieti e il Comando Stazione di Solofra. Negli ultimi quattro anni ha operato proprio presso la Stazione di Montoro con l’incarico di sottordine, prima di assumerne il comando. La nomina conferma l’impegno dell’Arma nel rafforzare ulteriormente la sicurezza e la presenza istituzionale in un territorio ad alta densità abitativa e caratterizzato da un significativo impegno operativo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Angelo Iacuzio è il nuovo comandante della Stazione Carabinieri di Montoro