Angelo Bonelli | La famiglia nel bosco ha idee verdi Ma non si impongono ai bimbi Mia figlia era introversa la scuola l’ha trasformata e mi ha reso un papà felice

Avevo scritto al leader dei Verdi Angelo Bonelli un messaggio per cercare di capire come mai sul caso della famiglia della ormai celebre “casa nel bosco” di Palmoli fosse scattata a difesa dei genitori praticamente tutta la destra italiana, nel silenzio quasi unanime della sinistra. Ero incuriosito perché in fondo la scelta di vita fatta dai coniugi Nathan Trevillion e Christine Birmingham, di rifiuto del modello di società capitalistica e della sua tecnologia, mi sembrava lontanissimo dai modelli della destra, e assai più affine all’ecologismo magari più radicale della sinistra. Bonelli mi ha richiamato ed è nato il colloquio che qui pubblico. 🔗 Leggi su Open.online

News recenti che potrebbero piacerti

Una bella serata di chiusura della campagna elettorale dove Angelo Bonelli coportavoce nazionale di Europa Verde, ha proposto cherzosamente di esportare all'estero Salvini. - facebook.com Vai su Facebook

"Angelo Fanelli Jr" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Angelo Bonelli: «La famiglia nel bosco ha idee verdi. Ma non si impongono ai bimbi. Mia figlia era introversa, la scuola l’ha trasformata e mi ha reso un papà felice» - «Meglio che la politica ne stia fuori, ma da padre dico a quel papà e a quella mamma di consentire ai ... Riporta open.online

Cosa penso della ‘famiglia nel bosco’ e perché sto dalla loro parte - Sto seguendo con un misto di apprensione e stupore la vicenda della cosiddetta “famiglia nel bosco”, ovvero la famiglia composta da due genitori e tre bambini che sarebbe ora sotto stretta ... Scrive ilfattoquotidiano.it