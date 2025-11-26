Andy Moeller | Ero in camera con Conte non rideva mai Dovevo andare a Bergamo poi chiamò il Trap

26 nov 2025

L'ex attaccante dell'Eintracht negli anni 90 conteso tra bianconeri e bergamaschi: "Alla Juve dovevo andare prima ma Maifredi disse che non mi conosceva. L'Atalanta può farcela ma occhio a Burkardt, è una volpe". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

