Andy Moeller | Ero in camera con Conte alla Juventus non parlava mai sorrideva poco

Andy Moeller: «Ero in camera con Conte, ero in camera con lui alla Juve, non parlava mai, sorrideva poco» La Gazzetta intervista Andy Moeller che conclude così la sua intervista: «Salutatemi Conte, è diventato un allenatore di grande livello, non sapevo che fosse così bravo. Ero in camera con lui alla Juve, non parlava mai, sorrideva poco. Era sempre concentrato, massima intensità, sempre». Moeller è stato giocatore della Juve, della Nazionale tedesca, del Dortmund e dell’Eintracht. E la Gazzetta lo intervista proprio. Agli inizi degli anni Novanta fu conteso da Atalanta e Juventus. Lei fu protagonista di un lungo caso. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

