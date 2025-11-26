Andrea Pucci | il soprannome l' amore per Rachele le polemiche sull' Ambrogino d' oro e il malore Ho fatto il tagliando le coronarie ora sono ok
Andrea Pucci uno degli ospiti della nuova puntata di ?Gigi & Vanessa Insieme?, lo show di Gigi D?Alessio e Vanessa Incontrada in onda su Canale. 🔗 Leggi su Leggo.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
In un video pubblicato sui suoi social, il comico milanese Andrea Pucci mostra Renato Pozzetto a cena con amici. L'attore che lo scorso luglio ha compiuto 85 anni appare in buona salute e scherza: "Piatti decorati a mano, indovina chi li ha pagati? Una famigli - facebook.com Vai su Facebook
Andrea Pucci, chi è: dai villaggi come animatore alla tv/ La compagna Priscila Prado: “Dopo la crisi…” - Dai successi professionali all'amore con la compagna Priscilla Prado Andrea Pucci, nato a Milano nel 1965, ha svolto una serie di lavori ... ilsussidiario.net scrive
Andrea Pucci ospite a Stasera tutto è possibile, chi è il comico? Età, dove vive, l'ex moglie, la figlia, l'attuale compagna e la carriera - nel 1993, condotto da Pippo Franco e Pamela Prati, di cui è prima concorrente e poi ospite fisso nelle seguenti edizioni. ilmessaggero.it scrive