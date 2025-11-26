Andrea Lelario nella collezione permanente della Galleria La Nuvola di Via Margutta
Dopo essere stato inserito nella Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma, dal 1 dicembre 2025, il lavoro di Andrea Lelario entra a far parte della collezione permanente della Galleria La Nuvola di Via Margutta, accanto ad artisti del calibro di Mario Schifano, Afro Basaldella. 🔗 Leggi su Romatoday.it
