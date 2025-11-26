Andezeno la storica azienda di mangimi Morando compie 70 anni e riceve gli auguri di Giorgia Meloni | Aiutiamo chi lavora come voi

Torinotoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La storica azienda di mangimi per animali Morando Spa, fondata da Enrico Morando nel 1955, compie settant’anni. Oggi, 26 novembre, la famiglia del fondatore Enrico Riccardo Morando, scomparso nel 2017, celebra la ricorrenza con una festa privata a Villa Sassi. Per l’occasione, ha ricevuto un. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

andezeno storica azienda mangimiAndezeno, la storica azienda di mangimi Morando compie 70 anni e riceve gli auguri di Giorgia Meloni: "Aiutiamo chi lavora come voi" - Fondata da Enrico Morando, oggi l'azienda è guidata dal figlio Franco, finito al centro delle polemiche per un video in cui criticava i ristoratori di Torino ... Secondo torinotoday.it

Ex azienda mangimi per animali diventa deposito di rifiuti - Lo smontaggio industriale di un impianto dell'hinterland alessandrino è diventato un grande deposito di rifiuti. Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Andezeno Storica Azienda Mangimi