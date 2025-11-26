Andezeno la storica azienda di mangimi Morando compie 70 anni e riceve gli auguri di Giorgia Meloni | Aiutiamo chi lavora come voi
La storica azienda di mangimi per animali Morando Spa, fondata da Enrico Morando nel 1955, compie settant’anni. Oggi, 26 novembre, la famiglia del fondatore Enrico Riccardo Morando, scomparso nel 2017, celebra la ricorrenza con una festa privata a Villa Sassi. Per l’occasione, ha ricevuto un. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Andezeno, la storica azienda di mangimi Morando compie 70 anni e riceve gli auguri di Giorgia Meloni: "Aiutiamo chi lavora come voi" - Fondata da Enrico Morando, oggi l'azienda è guidata dal figlio Franco, finito al centro delle polemiche per un video in cui criticava i ristoratori di Torino ... Secondo torinotoday.it
