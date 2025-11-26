Andare a letto presto è importante per invecchiare bene

Andare a letto presto la sera aiuta ad invecchiare più lentamente: lo dice la scienza. Da sempre il mondo si divide in nottambuli e mattinieri. I primi sono quelli che hanno sempre avuto l’abitudine di fare le nottate a studiare o lavorare, andando a letto alle 4 del mattino per poi svegliarsi intorno a mezzogiorno. I secondi invece, sono quelli che non temono una sveglia all’alba e iniziano molto presto la giornata. Ma ecco una brutta notizia per i night owls: gli early birds sono quelli che molto probabilmente invecchieranno meglio. Perché andare a letto presto aiuta a rimanere giovani. Foto IPA La spiegazione scientifica del perché andare a letto presto rallenti l’invecchiamento parte da un meccanismo che tutti possediamo ma che spesso ignoriamo: il ritmo circadiano. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Andare a letto presto è importante per invecchiare bene

