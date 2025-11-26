Ancora furti in abitazione Bottini magri ma danni alti

Ilgiorno.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Altri due furti in abitazioni, in zone diverse della provincia di Pavia, nella stessa fascia oraria pomeridiana. Con il consueto scenario di devastazione lasciato dai ladri nelle case depredate, anche se per magri bottini. Nel Pavese, a Giussago, in via della Pila, gli ignoti malviventi sono entrati in azione fra le 13 e le 17 di lunedì, approfittando dell’assenza dei padroni di casa, che al loro rientro hanno dovuto chiamare i carabinieri per aver trovato la porta d’ingresso forzata e tutte le stanze a soqquadro. Nell’abitazione però non c’era nulla di particolare valore da rubare, né somme di soldi in contanti o gioielli d’oro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

ancora furti in abitazione bottini magri ma danni alti

© Ilgiorno.it - Ancora furti in abitazione. Bottini magri ma danni alti

Argomenti simili trattati di recente

furti abitazione bottini magriAncora furti in abitazione. Bottini magri ma danni alti - Altri due furti in abitazioni, in zone diverse della provincia di Pavia, nella stessa fascia oraria pomeridiana. Si legge su ilgiorno.it

Furti a Mortara e Pietra de' Giorgi: case a soqquadro per magri bottini - Due furti in abitazioni, in due zone diverse della provincia, in Lomellina e Oltrepò pavese, con il comune denominatore delle case messe completamente a soqquadro, per dei ... Segnala ilgiorno.it

Raffica di furti negli appartamenti a Porto Sant'Elpidio e anche un faccia a faccia choc con i malviventi - PORTO SANT'ELPIDIO Topi d’appartamento scatenati, ondata di furti in abitazione: finestre scassinate, bottino di gioielli e orologi per migliaia di euro. Scrive corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Furti Abitazione Bottini Magri