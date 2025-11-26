Ancora furti in abitazione Bottini magri ma danni alti

Altri due furti in abitazioni, in zone diverse della provincia di Pavia, nella stessa fascia oraria pomeridiana. Con il consueto scenario di devastazione lasciato dai ladri nelle case depredate, anche se per magri bottini. Nel Pavese, a Giussago, in via della Pila, gli ignoti malviventi sono entrati in azione fra le 13 e le 17 di lunedì, approfittando dell’assenza dei padroni di casa, che al loro rientro hanno dovuto chiamare i carabinieri per aver trovato la porta d’ingresso forzata e tutte le stanze a soqquadro. Nell’abitazione però non c’era nulla di particolare valore da rubare, né somme di soldi in contanti o gioielli d’oro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ancora furti in abitazione. Bottini magri ma danni alti

