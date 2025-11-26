Anci e governo intesa sul cibo | a Pisa parte il nuovo corso per la tutela del made in Italy

PISA – Da oggi le politiche agroalimentari italiane hanno una nuova bussola e porta il nome della città della Torre. È stata approvata ufficialmente la Carta di Pisa, un documento destinato a segnare una svolta profonda nei rapporti tra lo Stato e i territori. A fare gli onori di casa è stato Michele Conti, sindaco di Pisa e delegato Anci all’agricoltura. Durante l’incontro La campagna in Comune, Conti non ha nascosto la soddisfazione per un testo che rilancia il ruolo centrale dei Comuni. Sono loro, infatti, le prime sentinelle del territorio. Il nuovo corso punta a rafforzare il dialogo tra il Ministero dell’Agricoltura e il sistema delle autonomie locali. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

