Anche l’Inter è sulle tracce di Giovane | il Verona chiede 20-30 milioni Espn

Anche l’Inter è sulle tracce di Giovane, non solo il Napoli. Il talento dell’Hellas Verona interessa a più club e l’operazione potrebbe chiudersi tra i 20 e i 30 milioni. Inter su Giovane. Scrive Espn: “L’Inter ha messo gli occhi su Giovane, attaccante in forza all’Hellas Verona dallo scorso anno. Sarebbero già partiti i contatti con il suo entourage, spinti dall’interesse di Cristian Chivu, impressionato dalla prestazione del ragazzo al Bentegodi. L’operazione potrebbe aggirarsi tra i 20 e i 30 milioni, e l’Hellas, come al solito sotto la guida di Sogliano, sogna una nuova plusvalenza clamorosa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

