Tra sguardi e bisbigli, il pubblico del teatro Snaporaz si è raccolto in un silenzio carico di attesa. Sul palco Vittorio Franceschi, regista e attore dello spettacolo, ha dato vita a ‘ Monologo in briciole ’, un viaggio teatrale intenso e raffinato nell’universo letterario di Cesare Zavattini. Lo spettacolo ha inizio: subito la sua voce, un po‘ ironica e un po’ dolente, accompagna lo spettatore in un percorso che oscilla tra leggerezza e profondità, tra il sorriso e la riflessione. Il monologo si compone di briciole di scrittura – pensieri, pagine di diario e annotazioni malinconiche – che, pur nella loro apparente disorganicità, trovano un filo comune. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Anche le briciole possono comporre un universo