Anche Ferrara compie ' Un passo per il Parkinson' | via alla camminata di sensibilizzazione
Sabato 29 novembre si celebra la giornata nazionale contro il Parkinson, promossa da Fondazione Limpe per il Parkinson con il patrocinio della società italiana Parkinson e Disordini del Movimento – Limpe - Dismov, per sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni su una malattia. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
