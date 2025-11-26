Anche Ferrara compie ' Un passo per il Parkinson' | via alla camminata di sensibilizzazione

Ferraratoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 29 novembre si celebra la giornata nazionale contro il Parkinson, promossa da Fondazione Limpe per il Parkinson con il patrocinio della società italiana Parkinson e Disordini del Movimento – Limpe - Dismov, per sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni su una malattia. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Ferrara Compie Passo Parkinson