Ampliamento del cimitero di San Lorenzo in Correggiano | via libera al progetto esecutivo

Riminitoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Giunta Comunale ha approvato nella seduta di ieri il progetto esecutivo per l'ampliamento del cimitero di San Lorenzo in Correggiano, con un investimento complessivo di 350.000 euro. I lavori di completamento consentiranno di realizzare nuovi spazi per le tumulazioni, rispondendo alla. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

