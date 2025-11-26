ammonimenti del questore raddoppiati

In soli due anni sono più che raddoppiati gli ammonimenti emessi dal questore di Lucca Edgardo Giobbi per stalking e violenza domestica. Dalle 31 istanze del 2023, il numero è salito a 57 nell’anno successivo per raggiungere oggi quota 65 (più 4 attualmente in trattazione). A rivelarlo – in occasione del 25 novembre - sono stati il dirigente dell’anticrimine Virgilio Russo e la dirigente della squadra mobile della Polizia Rossana Di Laura che rispettivamente si occupano della prevenzione e del contrasto dei reati che rientrano nel ‘ Codice rosso ’. "Il fatto che la richiesta di misure di prevenzione amministrative sia aumentata così rapidamente – spiegano - implica che, attraverso campagne informative e strumenti di tutela più snelli e affinati che vedono oggi l’Italia tra i Paesi più all’avanguardia d’Europa, siamo riusciti ad abbattere la cosiddetta ‘cifra oscura’, portando alla luce tutti quei reati che faticavano ad emergere per paura delle vittime di non essere credute, per retaggio culturale o per farraginosità di azione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

