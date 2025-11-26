Amiu si è dimesso il Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione di Amiu ha rassegnato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 26 novembre, le dimissioni.“Questa decisione si inserisce in un percorso di rinnovamento dell’azione amministrativa - sono le parole della sindaca di Genova, Silvia Salis -. Desidero ringraziare il presidente. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

