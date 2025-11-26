Ambrosini su Carlos Augusto | Non capisco la scelta ecco chi avrei schierato
Inter News 24 Le parole di Massimo Ambrosini, ex calciatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Durante l’ultimo episodio del podcast Elastici, Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, ha analizzato il recente derby di Milano, soffermandosi sulle dinamiche che hanno caratterizzato la sfida tra le due squadre meneghine. In particolare, Ambrosini ha discusso della scelta di Carlos Augusto come terzino destro, una decisione che ha suscitato qualche sorpresa vista la posizione in campo del giocatore. L’ex rossonero ha espresso la sua opinione sulla versatilità del brasiliano, sottolineando come questa mossa abbia influito sullo sviluppo del gioco del Milan durante il match, mettendo in luce le sfide che l’allenatore ha dovuto affrontare per compensare le assenze e trovare nuovi equilibri tattici. 🔗 Leggi su Internews24.com
