Ambrosini analizza il derby | Gol del Milan? Scelta sbagliata di Bastoni la nuova indicazione è fare fallo

Internews24.com | 26 nov 2025

Inter News 24 Ambrosini, durante il podcast Elastici di Cronache di Spogliatoio, l’ex centrocampista ha commentato il derby e l’episodio del gol subito dall’Inter. Parlando dell’atteggiamento delle due squadre, Ambrosini ha spiegato come il Milan abbia acquisito certezze grazie ai risultati: «Il Milan anche con le piccole non cambierà, anche se Allegri ha detto che proverà ad alzare la pressione. Quando nello spogliatoio hai conferme coi risultati, cresce l’autostima. Vinci soffrendo con Roma, Napoli, derby. e cresce la certezza di potercela fare. Sarà una stagione lunghissima e complicata, ma si può fare». 🔗 Leggi su Internews24.com

